Череповчанок бесплатно научат женской свободе

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-27T11:20:55+03:00

Женщинам расскажут как справляться с зависимостью от людей, кризисом среднего возраста

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Жительницы города металлургов среднего возраста получили курс бесплатной психологической поддержки. Проект "Я женщина!" стартовал в Череповце. Череповчанок от 36 лет обучат спецприемам по борьбе с различными психологическими зависимостями: от бывших, коллег, взрослых детей. Женщинам помогут решить их проблемы, проконсультируют, помогут начать жить свободно, самостоятельно и счастливо.

Финансирование проекта идет из президентского гранта. Занятия длятся 2,5 часа в группах до 10 человек. Сам курс проходит пять занятий, потом ведется набор в следующую группу. 35 череповчанок уже прошли данную программу и получили необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU