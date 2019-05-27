Приставы арестовали имущество заместителя губернатора области

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-27T09:54:13+03:00

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Судебные приставы арестовали имущество бывшего заместителя губернатора Николая Гуслинского.

Он отбывает срок за коррупцию: суд признал, что он получил имущество в качестве вознаграждения за незаконнную помощь бизнесу.

Согласно решения суда, имущество, нажитое незаконным путем, будет обращено в собственность государства.

Судебные приставы описали и арестовали трехкомнатную квартиру экс-заместителя, гаражный бокс и автомобиль марки BMW X3, которые находились в Заречье. У него описана мебель, бытовая и музыкальная техника, предметы интерьера. Все имущество будет передано в управление Росимущества Вологодской области. Вероятно, скоро его имущество уйдет с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU