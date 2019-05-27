Приставы арестовали имущество заместителя губернатора области
Судебные приставы арестовали имущество бывшего заместителя губернатора Николая Гуслинского.
Он отбывает срок за коррупцию: суд признал, что он получил имущество в качестве вознаграждения за незаконнную помощь бизнесу.
Согласно решения суда, имущество, нажитое незаконным путем, будет обращено в собственность государства.
Судебные приставы описали и арестовали трехкомнатную квартиру экс-заместителя, гаражный бокс и автомобиль марки BMW X3, которые находились в Заречье. У него описана мебель, бытовая и музыкальная техника, предметы интерьера. Все имущество будет передано в управление Росимущества Вологодской области. Вероятно, скоро его имущество уйдет с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU