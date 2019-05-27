За перила Октябрьского моста перебрался юный череповчанин
В Череповце встревоженные прохожие позвонили спасателям: за перилами Октябрьского находился юноша. Он находился в подавленном состоянии. Женщина шла мимо и, поняв ситуацию, завязала разговор. Она сумела уговорить суицидника перелезть обратно. На вид парню лет 15-16, он был трезв.
На место уже мчался катер спасателей, полиция и скорая помощь.
Как сообщает Город Че, все произошло посередине моста на правой стороне при движении в Зашекснинского микрорайона.
По словам директора Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, вызов поступил в 8:05.
- После того, как женщина уговорила его перелезть обратно, он пытался убежать через проезжую часть, создав аварийную ситуацию.
Его поймали, передали полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU