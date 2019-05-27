2019-05-27T10:28:18+03:00
Происшествия

За перила Октябрьского моста перебрался юный череповчанин

От рокового шага его спасала проходившая мимо женщина
Иван Чухнин
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В Череповце встревоженные прохожие позвонили спасателям: за перилами Октябрьского находился юноша. Он находился в подавленном состоянии. Женщина шла мимо и, поняв ситуацию, завязала разговор. Она сумела уговорить суицидника перелезть обратно. На вид парню лет 15-16, он был трезв.

На место уже мчался катер спасателей, полиция и скорая помощь.

Как сообщает Город Че, все произошло посередине моста на правой стороне при движении в Зашекснинского микрорайона.

По словам директора Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, вызов поступил в 8:05.

- После того, как женщина уговорила его перелезть обратно, он пытался убежать через проезжую часть, создав аварийную ситуацию.

Его поймали, передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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