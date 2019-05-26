2019-05-26T07:39:08+03:00
Происшествия

28-летний безработный организовал в Череповце наркопритон

В квартире была организована мини-лаборатория для изготовления запрещенных средств
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следствие предполагает, что организатором в Череповце притона с небольшой нарколабораторией является 28-летний местный житель. Оперативники ворвались в злополучную квартиру, там находились люди "под кайфом". "Торчков" направили на медэкспертизу.

По жилищу были раскиданы использованные шприцы и различные инструменты для приготовления наркотиков. Полицейские обнаружили наркотическое вещество весом 0,18 гр. Хозяину квартиры может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф на 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24