28-летний безработный организовал в Череповце наркопритон

СЕГОДНЯ 07:39 2019-05-26T07:39:08+03:00

В квартире была организована мини-лаборатория для изготовления запрещенных средств

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Следствие предполагает, что организатором в Череповце притона с небольшой нарколабораторией является 28-летний местный житель. Оперативники ворвались в злополучную квартиру, там находились люди "под кайфом". "Торчков" направили на медэкспертизу.

По жилищу были раскиданы использованные шприцы и различные инструменты для приготовления наркотиков. Полицейские обнаружили наркотическое вещество весом 0,18 гр. Хозяину квартиры может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф на 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU