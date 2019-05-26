В Череповце школьник на машине сбил пешехода
17-летний парень без прав катался на Skoda Octavia
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Утром минувшей субботы, на парковке Шекснинского района произошло ДТП: 32-летнюю женщину сбили на авто и скрылись. Полицейским удалось установить личность нарушителя - им оказался 17-летний школьник, он катался на Skoda Octavia, сбил пешехода и испугался последствий. У несовершеннолетнего прав не оказалось, сообщает пресс-служба областного УГИБДД. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU