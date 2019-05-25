Мэр Вологды показал свои помидоры

СЕГОДНЯ 20:46 2019-05-25T20:46:15+03:00

Сергей Воропанов выложил в соцсетях фото со своего огорода

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Глава города решил провести свой выходной на даче, ухаживая за огородом. В соцсетях распространил фото со своими посадками. Подписчики удивились размерам растений - вероятно у Сергея очень хорошая теплица, ночи этой весной холодные. Чиновник показал и пока еще зеленый томат - но зато свой.

Комментаторы посоветовали поливать растения под корень, а не по листьям.

ИСТОЧНИК KP.RU