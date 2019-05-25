2019-05-25T20:31:26+03:00
Спорт

В Череповце открыли центр подготовки к ГТО

В общегородском центре, расположившемся в школе №29, можно заниматься силовыми тренировками, гимнастикой и стрельбой
Евдокия САХАРОВА
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Золотой знак ГТОЗолотой знак ГТО
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На базе школы №29 города металлургов открыли общегородской центр подготовки к сдаче комплекса ГТО. Для школьников занятия являются бесплатными. В создание центра на ул. Моченкова, 10 вложили 900 000 рублей. Дети получили еще одно место, где можно с пользой и удовольствием провести время, при этом делая задел на будущее - вкладывая силы в свое здоровье, общение по интересам.

Комплекс содержит в себе необходимое оборудование для занятия стрельбой, гимнастикой, силовыми тренировками. Теперь у ребят появилась возможность комплексно и бесплатно заниматься спортом. Занятия начнутся с 1 сентября.

Проект комплекса получил грант от правительства области, еще 215 000 рублей вложат в дополнительное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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