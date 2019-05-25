Страшная авария в центре Вологды произошла по вине автоледи

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-25T14:55:36+03:00

На перекрестке Октябрьской и Мальцева столкнулись "Рено" и "Датсан"

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В Вологде в 22:15 произошло ДТП на перекрестке Мальцева-Октябрьская. По сообщению отдела ГИБДД, 46-летняя автоледи за рулем "Рено" выехала на красный свет по улице Мальцева на Чехова. В итоге, въехала в "Датсун" (Яндекс.Такси).

Из-за нарушения дамой ПДД пострадали два человека из второй машины. Таксист и молодая девушка получили многочисленные ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU