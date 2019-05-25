2019-05-25T14:26:25+03:00
Происшествия

Трое вологжан ограбили магазин из-за водки

Поздно вечером группа мужчин ворвалась в магазин с алкоголем
Евдокия САХАРОВА
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В одном из магазинов на Новгородской в минувший четверг около 10 вечера произошел грабеж магазина с алкоголем. Трое мужчин ворвались в торговую точку областной столицы и схватив с полки две бутылки водки побежали к выходу. Охрана попыталась остановить нарушителей, на что те выбили стеклянную дверь. Одного из группы уже задержали - 21-летнего вологжанина, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону. Он оказался рецидивистом.

Возможно возбуждение уголовного дела. Остальные подозреваемые теперь в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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