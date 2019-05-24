2019-05-24T17:45:14+03:00
Общество

Трассу Вологда - Новая Ладога будут дважды перекрывать из-за строительных работ

Автомобилистов просят быть внимательными
Иван Чухнин
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На трассе Вологда - Новая Ладога ограничат движение автотранспорта. Это связано со строительными работами. Перекроют дорогу 28 мая.

На ней будут проводится работы по строительству развязки, что требует ввести некоторые ограничения.

28 мая на 8 км трассы А - 114 потребуется установить П-образную опору. Чтобы сориентировать автолюбителей, сообщим, что это участок рядом с бывшим постом ГИБДД.

Как предупреждает в Управление дороги "Холмогоры", движение по трассе будет перекрыто полностью, причем два раза в день. Но всего на двадцать минут.

Ограничение планируется с 10:00 до 10:20 и с 13:00 до 13:20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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