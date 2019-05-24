Трассу Вологда - Новая Ладога будут дважды перекрывать из-за строительных работ
Автомобилистов просят быть внимательными
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На трассе Вологда - Новая Ладога ограничат движение автотранспорта. Это связано со строительными работами. Перекроют дорогу 28 мая.
На ней будут проводится работы по строительству развязки, что требует ввести некоторые ограничения.
28 мая на 8 км трассы А - 114 потребуется установить П-образную опору. Чтобы сориентировать автолюбителей, сообщим, что это участок рядом с бывшим постом ГИБДД.
Как предупреждает в Управление дороги "Холмогоры", движение по трассе будет перекрыто полностью, причем два раза в день. Но всего на двадцать минут.
Ограничение планируется с 10:00 до 10:20 и с 13:00 до 13:20.
ИСТОЧНИК KP.RU