Череповецкая автомобилистка увезла корзинку из супермаркета вместе с товаром
В Череповце, чтобы экспрориировать корзинку, украденную из супермаркета, бойцы Росгвардии явились прямо домой к покупательнице.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии, 23 мая около 14 часов охранник супермаркета позвонил на пульт дежурного вневедомственной охраны.
Из супермаркета на улице Сталеваров женщина вынесла товары в корзинке, причем, просто поставила ее в багажник и уехала.
Ущерб торговой точки был оценен в 450 рублей.
Благодаря камера видеонаблюдения, росгвардейцы установили номер автомобиля и ее хозяйку, а затем явились к ней домой. 57-летняя череповчанка едва не лишилась дара речи, увидев бойцов. Она заверила, что была намерена вернуть корзинку в магазин. Однако на нее был составлен материал об административном правонарушении за мелкое хищение.
ИСТОЧНИК KP.RU