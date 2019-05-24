Череповецкая автомобилистка увезла корзинку из супермаркета вместе с товаром

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-24T15:09:29+03:00

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В Череповце, чтобы экспрориировать корзинку, украденную из супермаркета, бойцы Росгвардии явились прямо домой к покупательнице.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, 23 мая около 14 часов охранник супермаркета позвонил на пульт дежурного вневедомственной охраны.

Из супермаркета на улице Сталеваров женщина вынесла товары в корзинке, причем, просто поставила ее в багажник и уехала.

Ущерб торговой точки был оценен в 450 рублей.

Благодаря камера видеонаблюдения, росгвардейцы установили номер автомобиля и ее хозяйку, а затем явились к ней домой. 57-летняя череповчанка едва не лишилась дара речи, увидев бойцов. Она заверила, что была намерена вернуть корзинку в магазин. Однако на нее был составлен материал об административном правонарушении за мелкое хищение.

ИСТОЧНИК KP.RU