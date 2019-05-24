2019-05-24T13:59:56+03:00
Экономика

400 тысяч бюджетных рублей "отмыл" вологодский предприниматель

Он попал под уголовную статью
Иван Чухнин
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Вологжанин получил из бюджета деньги на поддержку предпринимательства. А теперь ему грозит или крупный штраф, или лишение свободы.

По версии следствия, 48-летний мужчина оказалася няедобростовестным: в 2015 и 2017 годах он являлся руководителем ООО «РККА».При этом оон участвовал в региональной программе по поддержке предпринимательства, получал деньги на консультационные услуги, и даже отчитался за них.

Оказалось, он передал в АНО «РЦПП ВО» акты оказания консультационных услуг, которые на самом деле не предоставлял. Всего он таким незаконным образом получил 400 тысяч рублей.

из федерального и областного бюджетов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает областное СУ СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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