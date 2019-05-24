400 тысяч бюджетных рублей "отмыл" вологодский предприниматель
Вологжанин получил из бюджета деньги на поддержку предпринимательства. А теперь ему грозит или крупный штраф, или лишение свободы.
По версии следствия, 48-летний мужчина оказалася няедобростовестным: в 2015 и 2017 годах он являлся руководителем ООО «РККА».При этом оон участвовал в региональной программе по поддержке предпринимательства, получал деньги на консультационные услуги, и даже отчитался за них.
Оказалось, он передал в АНО «РЦПП ВО» акты оказания консультационных услуг, которые на самом деле не предоставлял. Всего он таким незаконным образом получил 400 тысяч рублей.
из федерального и областного бюджетов.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает областное СУ СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU