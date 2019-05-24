2019-05-24T13:24:37+03:00
Происшествия

В Череповце школьник выскочил под иномарку

Ребенка госпитализировали
Иван Чухнин
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ДТП с участием ребенка произошло в Череповце 23 мая, около 16:20.

По предварительной информации, по улице Ломоносова Череповца 40-летний мужчина двигался на «Митсубиси Лансер». У дома N44 дома на дорогу внезапно выскочил 8-летний школьник. При этом пешеходного в этом месте проезжей части не было. Водитель не сумел среагировать и наехал на школьника.

На место аварии съехались спецслужбы. Школьника госпитализировали - его жизни ничего не угрожает, однако у него диагностированы различные травмы, сообщает областная ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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