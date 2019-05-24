Пенсионерку, ушедшую из дома в ночной рубашке, обнаружили спасатели

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-24T11:50:40+03:00

Жительница Усть-Кубинского района 1944 года рождения в ночь со вторника по какой-то причине ушла из дома в нижнем белье. Спасатели, волонтеры и родственники несколько дней прочесывали окрестности

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75-летняя пенсионерка, жительница села Усть-Кубинского района, имела плохое зрение и больное сердце. Родственники проведывали ее еще в вечер вторника 21 мая. Наутро же ее в доме не обнаружили и забили тревогу. Свет в комнатах был включен, одежда не тронута. Несколько дней продолжались поисковые операции, женщину нашли. По сообщению областной Аварийно-спасательной службы, ее тело обнаружили в пруду. Причины смерти устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU