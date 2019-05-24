2019-05-24T11:33:06+03:00
Происшествия

9-летняя череповчанка повисла на ветке в 6 метрах над асфальтом

Девчушка самостоятельно забралась на приличную высоту над асфальтированной дорожкой и начала молить о помощи
Евдокия САХАРОВА
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ЧП произошло в минувший четверг 23 мая около 9 вечера во дворе дома 11 проспекта Строителей. Очевидцы вызвали спасателей: школьница вскарабкалась на забор, а с него перелезла на дерево. Слезть назад она уже не смогла - ее парализовал страх. К счастью, она смогла дождаться спасателей, они успели растянуть полотно и словили девочку. По словам свидетелей, малышка забралась на 6-метровую высоту.

С девочкой и ее представителями планируют провести профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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