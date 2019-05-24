2019-05-24T11:04:06+03:00
Общество

QR-коды на мусорных баках помогут вологжанам жаловаться на ТКО

На контейнеры по Вологодскому району наклеят специальные таблички, с которых с помощью смартфона можно считать интернет-ссылку, ведущую на сайт администрации.
Евдокия САХАРОВА
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Мусорки по Вологодскому району обзаведутся черно-белыми QR-кодами. С помощью смартфона и специального приложения можно сфотографировать код, который переведет пользователя на сайт администрации района. QR-коды уже давно используются в различных областях, от музеев до рекламы и оплаты покупок. Теперь будут и на мусорных баках.

На сайте можно оставить обращение по поводу вывоза мусора, посмотреть телефоны горячих линий, адреса групп в соцсетях с отзывами, информацию о компенсациях и льготах.

Администрация Вологодского района также обещает установить дополнительно 3 десятка контейнеров в Майском, Семеновском и в Сосновском поселении. За баки заплатит перевозчик и часть профинансируется из резервов поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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