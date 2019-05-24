QR-коды на мусорных баках помогут вологжанам жаловаться на ТКО
Мусорки по Вологодскому району обзаведутся черно-белыми QR-кодами. С помощью смартфона и специального приложения можно сфотографировать код, который переведет пользователя на сайт администрации района. QR-коды уже давно используются в различных областях, от музеев до рекламы и оплаты покупок. Теперь будут и на мусорных баках.
На сайте можно оставить обращение по поводу вывоза мусора, посмотреть телефоны горячих линий, адреса групп в соцсетях с отзывами, информацию о компенсациях и льготах.
Администрация Вологодского района также обещает установить дополнительно 3 десятка контейнеров в Майском, Семеновском и в Сосновском поселении. За баки заплатит перевозчик и часть профинансируется из резервов поселений.
ИСТОЧНИК KP.RU