2019-05-24T10:36:48+03:00
Происшествия

В Вологде поймали вора, совершившего более десятка краж

Мужчина приехал из Северодвинска — кражи совершал проникая в подсобные помещения магазинов
Евдокия САХАРОВА
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В полицию столицы Вологодской области пожаловалась женщина: её кошелек украли прямо из подсобки ТЦ. Ущерб оценили в 26 000 рублей. Оперативникам удалось задержать по горячим следам 36-летнего "гастролёра" из Северодвинска. Только в Вологде, по данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, он совершил 13 подобных преступлений.

Задержанный признался, что в подсобки ему удавалось пробраться с помощью подбора ключа, а потом он обчищал карманы верхней одежды и сумки. Мужчина наворовал таким образом 120 000 рублей. На данный момент, идет возбуждение уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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