На Вологодчине готовятся к пляжному сезону

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-24T10:09:57+03:00

Пляж в Вологде в парке Мира откроется в начале июня

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В Вологодской области готовятся к пляжному сезону. Два пляжа уже приняты к инспекторами ГИМС - в детском лагере «Лесная сказка» и на базе отдыха «Торово» Череповецкого района.

Но до открытия купального сезона необходимо получить результаты анализов качества воды и песка.

В Вологде на городской пляж в парке Мира завезут 170 тонн песка.

Там необходимо убирать лишнюю растительность и мусор, поставить зонтики и кабинки раздевалок, проверить дно..

Всего в регионе официальные пляжи откроются не в каждом районе - райадминистрации не считают нужным тратить деньги на оздоровление граждан.

Впрочем, в конечном итоге старания некоторых администраций по обустройству пляжей могут останутся неоцененными - обычно летом выявляется низкое качество воды в водоемах:.

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ИСТОЧНИК KP.RU