2019-05-23T18:43:27+03:00
Происшествия

В Вологодской области полностью сгорел КрАЗ с гидроманипулятором

Возможно, это был поджог
Иван Чухнин
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Автомобиль выгорел полностью.Автомобиль выгорел полностью.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологодской области сгорел грузовик с гидроманипулятором. ЧП случилось ночью 23 мая в Бабаевском районе. На пульт дежурного в 3 часа ночи позвонили очевидцы: в 38 километрах от Бабаево по дороге на Борисово-Судское горел КрАЗ с гидроманипулятором.

На место выехали две пожарные машины, которые быстро ликвидировали возгорание. Однако, вся машина к тому времени выгорела: были уничтожены кабина, мотор, колеса и гидроманипулятор. Рядом никого из людей не было.

Причиной пожара специалисты называют поджог. Проводится проверка, сообщили в ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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