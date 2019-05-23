2019-05-23T17:41:53+03:00
Происшествия

В Вологде горела транспортная компания на улице Клубова

Пожар произошел из-за сварочных работ
Иван Чухнин
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В Вологде 22 мая на улице Клубова, 44-а, произошел пожар. Как сообщали очевидцы, к месту пожара мчалась спецтехника.

Как уточняет пресс-служба МЧС, на место прибыли 30 человек личного состава и 11 единиц техники.

Информация о пожаре поступила в 12:56. На ликвидацию огня потребовалось около 20 минут.

Горело здание транспортной компании. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров, была повреждена стена здания, внутри помещение закопчено.

Как выяснилось, на предприятиии проводились сварочные работы. Возгорание произошло от нарушения правил безопасности. Сумма ущерба устанавливается, сообщили в областном управлении ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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