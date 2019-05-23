Молодой мужчина на скутере врезался в грузовик
Скутер "Флеш" протаранил грузовик. Столкновение случилось в Сокольском районе, вечером 22 мая на 490 километре автодороги «Москва-Архангельск».
По предварительной информации, скутерист - мужчина 1990 года рождения - двигался по второстепенной дороге. При выезде на главную он не уступил право проезда грузовику «МАЗ» с полуприцепом. В результате произошло столкновение.
От удара у скутера "Флеш" вырвало переднее колесо, а его хозяин получил серьезные травмы.
С места аварии мужчину увезли на карете скорой помощи. Как сообщили врачи, он был пьян.
Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего, сообщает областная ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU