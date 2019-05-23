2019-05-23T17:11:49+03:00
Происшествия

Молодой мужчина на скутере врезался в грузовик

Скутерист неосторожно выехал на трассу Москва - Архангельск
Иван Чухнин
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У скутера буквально вырвало колесо.У скутера буквально вырвало колесо.
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Скутер "Флеш" протаранил грузовик. Столкновение случилось в Сокольском районе, вечером 22 мая на 490 километре автодороги «Москва-Архангельск».

По предварительной информации, скутерист - мужчина 1990 года рождения - двигался по второстепенной дороге. При выезде на главную он не уступил право проезда грузовику «МАЗ» с полуприцепом. В результате произошло столкновение.

От удара у скутера "Флеш" вырвало переднее колесо, а его хозяин получил серьезные травмы.

С места аварии мужчину увезли на карете скорой помощи. Как сообщили врачи, он был пьян.

Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего, сообщает областная ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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