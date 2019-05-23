2019-05-23T16:48:11+03:00
Происшествия

В Череповце машину такси раскурочил неуравновешенный пассажир

Он попытался скрыться на другом такси
Иван Чухнин
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22 мая, около двух часов ночи, к бойцам Росгвардии, патрулировавшим Череповец, обратился водитель такси.

Мужчина рассказал, что на улице Гоголя в машину сел неспокойный пассажир. В пути он стал плохо себя вести: разбил мобильный телефон, который лежал на панели, а затем выломал зеркало заднего вида.

Водитель остановился, чтобы утихомирить клиента. Но дебошир выскочил из салона и пересел в другое такси.

Однако таксист запомнил марку и номер автомобиля, на котором скрылся его пассажир.

Как сообщает Город Че, эту машину и обнаружили сотрудники Росгвардии. Водителя «Дэу Нэксия» попросили припарковаться, а пассажира попросили выйти. Дебошир оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения.

38-летний череповчанин задержан, с ним разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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