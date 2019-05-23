Вышел в свет почтовый конверт с изображением здания Бабушкинской библиотеки

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-23T13:47:43+03:00

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Областная универсальная научная библиотека имени И.Бабушкина отмечает свое столетие.

К этой дате приурочен выпуск и спецгашение почтового конверта с изображением здания библиотеки.

Процедура гашения конверта специальным штемпелем одного дня пройдет 27 мая с 8 до 19 часов в Доме связи. Почтовый штемпель первого дня отличается от обычного календарного тем, что в его тексте указана не только дата, но и название памятного события. Также оттиск штемпеля можно будет нанести на любую почтовую продукцию. После этого «библиотечный» штамп одного дня будет уничтожен.

Инициатором выпуска юбилейного конверта выступили работники Почты России из Вологды. Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU