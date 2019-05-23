Вологжанин сломал отказавшей ему 16-летней девушке челюсть
20-летний вологжанин сломал девушке челюсть - та не ответила ему взаимностью.
В Вологде завершено расследование уголовного дела. Беспредельщика обвинили в уличном нападении на 16-летнюю прохожую.
Как сочло следствие, в прошлом июле пьяный Ромео встретил на набережной VI Армии девушку. Он ее отдаленно знал - встречались в одной компании. Он предложил ей пойти с ним хорошо провести время, а на отказ отреагировал неадекватно. Сначала дважды ударил кулаком в лицо, а затем ограбил - снял с пальца кольцо стоимостью 5000 рублей и убежал.
Девушка обратилась к врачам - у нее диагностирован открытый двусторонний перелом нижней челюсти.
С такой травмой девушка долгое время провела в больнице, сообщает областное управление Следственного комитета.
Уголовное дело было возбуждено по статьям 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 161 УК РФ (грабеж).
ИСТОЧНИК KP.RU