Вологжанин сломал отказавшей ему 16-летней девушке челюсть

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-23T13:05:26+03:00

И забрал с ее руки кольцо

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20-летний вологжанин сломал девушке челюсть - та не ответила ему взаимностью.

В Вологде завершено расследование уголовного дела. Беспредельщика обвинили в уличном нападении на 16-летнюю прохожую.

Как сочло следствие, в прошлом июле пьяный Ромео встретил на набережной VI Армии девушку. Он ее отдаленно знал - встречались в одной компании. Он предложил ей пойти с ним хорошо провести время, а на отказ отреагировал неадекватно. Сначала дважды ударил кулаком в лицо, а затем ограбил - снял с пальца кольцо стоимостью 5000 рублей и убежал.

Девушка обратилась к врачам - у нее диагностирован открытый двусторонний перелом нижней челюсти.

С такой травмой девушка долгое время провела в больнице, сообщает областное управление Следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено по статьям 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 161 УК РФ (грабеж).

ИСТОЧНИК KP.RU