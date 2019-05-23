2019-05-23T13:05:26+03:00
Происшествия

Вологжанин сломал отказавшей ему 16-летней девушке челюсть

И забрал с ее руки кольцо
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

20-летний вологжанин сломал девушке челюсть - та не ответила ему взаимностью.

В Вологде завершено расследование уголовного дела. Беспредельщика обвинили в уличном нападении на 16-летнюю прохожую.

Как сочло следствие, в прошлом июле пьяный Ромео встретил на набережной VI Армии девушку. Он ее отдаленно знал - встречались в одной компании. Он предложил ей пойти с ним хорошо провести время, а на отказ отреагировал неадекватно. Сначала дважды ударил кулаком в лицо, а затем ограбил - снял с пальца кольцо стоимостью 5000 рублей и убежал.

Девушка обратилась к врачам - у нее диагностирован открытый двусторонний перелом нижней челюсти.

С такой травмой девушка долгое время провела в больнице, сообщает областное управление Следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено по статьям 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 161 УК РФ (грабеж).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологодской области полностью сгорел КрАЗ с гидроманипулятором
В Вологде горела транспортная компания на улице Клубова
Молодой мужчина на скутере врезался в грузовик
В Череповце машину такси раскурочил неуравновешенный пассажир
Вышел в свет почтовый конверт с изображением здания Бабушкинской библиотеки
Вологодский алиментщик остался без автомобиля "Порше Кайон"
Череповецкие рецидивисты разбирали металлические крыши жилых домов
Только опытных мастеров пустят на "Город ремесел"
В Устюжне утонул молодой рыбак
Педагоги Вологды получили компенсацию за аренду квартиры
Движение автотранспорта по Вологде ограничено на месяц
Вспышка дачных клещей накрыла Вологодчину
Сеть подпольных казино прекратила работу в Череповце
Иномарка врезалась в ВАЗ на Пошехонском шоссе
Полковник пошел на обгон и убил четверых человек