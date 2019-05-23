2019-05-23T12:55:47+03:00
Общество

Вологодский алиментщик остался без автомобиля "Порше Кайон"

За ночь он сумел собрать 460 тысяч рублей и погасить долг
Иван Чухнин
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Должник приехал на шикарной иномарке к судебным приставам.Должник приехал на шикарной иномарке к судебным приставам.
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Алиментщику из Вологды пришлось подсуетиться. За сутки он нашел 460 тысяч рублей и отдал их на содержание собственного ребенка. Такая спешка потребовалась, чтобы не ходить пешком: его спортивный кроссовер «Порше Кайен» был арестован судебными приставами.

Мужчина напрочь забыл про 13-летней дочь. И когда ему об этом напомнили, он приехал на этой шикарной иномарке проверить рассчёты прямо в отдел судебных приставов. Скрупулезно проверив цифры долга, он неожиданно остался без авто: его кроссовер отвезли на спецстоянку.

В результате за ночь алиментщик нашел необходимую сумму, передал ее через приставов ребенку и смог забрать автомобиль, сообщает областное Управление ФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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