Вологодский алиментщик остался без автомобиля "Порше Кайон"
Алиментщику из Вологды пришлось подсуетиться. За сутки он нашел 460 тысяч рублей и отдал их на содержание собственного ребенка. Такая спешка потребовалась, чтобы не ходить пешком: его спортивный кроссовер «Порше Кайен» был арестован судебными приставами.
Мужчина напрочь забыл про 13-летней дочь. И когда ему об этом напомнили, он приехал на этой шикарной иномарке проверить рассчёты прямо в отдел судебных приставов. Скрупулезно проверив цифры долга, он неожиданно остался без авто: его кроссовер отвезли на спецстоянку.
В результате за ночь алиментщик нашел необходимую сумму, передал ее через приставов ребенку и смог забрать автомобиль, сообщает областное Управление ФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU