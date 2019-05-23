2019-05-23T12:26:58+03:00
Общество

Череповецкие рецидивисты разбирали металлические крыши жилых домов

Железо они сдавали в лом
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце едва не остались без крыш несколько зданий. Бизнес рецидивистов остановил звонок в полицию.

В УМВД позвонила сотрудница управляющей компании: она просила разобраться с рабочими, которые разбирают крышу дома на улице Данилова. Она заверила, что договор на такие работы не был заключен.

Полицейские выехали на место. И правда, документов у мужчин не оказалось. Уже в отделе полиции выяснилось, что эти двое ранее судимых череповчан 1994 и 1998 г.р. разбирают крышу ради металла. Днем ранее остался без железной крыши дом на улице Максима Горького. Они сняли 10 металлических листов, погрузили в грузовичок и сдали их в металлолом..

Сейчас в отношении металлосборщиков возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологодской области полностью сгорел КрАЗ с гидроманипулятором
В Вологде горела транспортная компания на улице Клубова
Молодой мужчина на скутере врезался в грузовик
В Череповце машину такси раскурочил неуравновешенный пассажир
Вышел в свет почтовый конверт с изображением здания Бабушкинской библиотеки
Вологжанин сломал отказавшей ему 16-летней девушке челюсть
Вологодский алиментщик остался без автомобиля "Порше Кайон"
Только опытных мастеров пустят на "Город ремесел"
В Устюжне утонул молодой рыбак
Педагоги Вологды получили компенсацию за аренду квартиры
Движение автотранспорта по Вологде ограничено на месяц
Вспышка дачных клещей накрыла Вологодчину
Сеть подпольных казино прекратила работу в Череповце
Иномарка врезалась в ВАЗ на Пошехонском шоссе
Полковник пошел на обгон и убил четверых человек