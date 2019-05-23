Череповецкие рецидивисты разбирали металлические крыши жилых домов

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-23T12:26:58+03:00

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В Череповце едва не остались без крыш несколько зданий. Бизнес рецидивистов остановил звонок в полицию.

В УМВД позвонила сотрудница управляющей компании: она просила разобраться с рабочими, которые разбирают крышу дома на улице Данилова. Она заверила, что договор на такие работы не был заключен.

Полицейские выехали на место. И правда, документов у мужчин не оказалось. Уже в отделе полиции выяснилось, что эти двое ранее судимых череповчан 1994 и 1998 г.р. разбирают крышу ради металла. Днем ранее остался без железной крыши дом на улице Максима Горького. Они сняли 10 металлических листов, погрузили в грузовичок и сдали их в металлолом..

Сейчас в отношении металлосборщиков возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU