2019-05-23T11:31:06+03:00
Звезды

Только опытных мастеров пустят на "Город ремесел"

Ежегодный международный фестиваль, проходящий в Вологде, состоится 14 июня
Евдокия САХАРОВА
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Голос Ремёсел 2019Голос Ремёсел 2019Фото: vk.com
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Организаторы известного международного фестиваля народных промыслов не планируют допускать в этом году начинающих участников, планка будет выше, чем обычно. Эксперты будут отдавать предпочтение мастерам с документально подтвержденной квалификацией. Основными критериями будут являться "народность" и "традиционность".

В этом году фестиваль пройдет на 2 недели раньше Дня города — с 14 июня 18:00 до 16 июня в сердце столицы региона — на Кремлевской площади. Ожидается выступление московской кавер-группы «Пятеро» и других приглашенных музыкантов, выставка русских народных костюмов в рамках фестиваля «Сарафан» от жителей Великого Новгорода. Торжественное закрытие фестиваля и награждение участников пройдет в 2 часа дня 16 июня.

В этом году и женские ремесла удостоились номинации в конкурсе ремесленников. У детей пройдет свой конкурс, также им выделят свою площадку в Кремлевском саду, где пройдут развлекательные программы. Зрителям предоставят возможность поучаствовать в мастер-классах и посетить экскурсии, а для профессиональных участников проведут семинары для обмена опытом.

Со всей страны ожидается 1 500 участников на фестивале. Работы участников конкурса можно будет оценить в залах Вологодского кремля.

Зрителей и участников организаторы не планируют оставлять голодными: кухни различных диаспор и продукция местных фермеров предстанет на суд горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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