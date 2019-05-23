Педагоги Вологды получили компенсацию за аренду квартиры
Программа поддержки работников образования стартовала в областной столице
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Программа мэра Вологды Сергея Воропанова начала свою работу: уже поступают заявки от педагогов, которые могут получить компенсацию до 9 тысяч рублей - до 75% от стоимости аренды жилплощади.
В проекте могут участвовать работники школ и детских садов, которые получили работу после 1 марта 2019 года. Власти надеются поддержать молодых и приезжих специалистов, восполнить нехватку кадров.
Заместитель мэра подчеркнул, что на данный момент Вологда нуждается в 9 десятках педагогов. Педагогические коллективы планируется набирать в летние месяцы.
Вакансии можно изучить на сайте Управления образования Вологды.
ИСТОЧНИК KP.RU