Педагоги Вологды получили компенсацию за аренду квартиры

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-23T10:40:14+03:00

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Программа мэра Вологды Сергея Воропанова начала свою работу: уже поступают заявки от педагогов, которые могут получить компенсацию до 9 тысяч рублей - до 75% от стоимости аренды жилплощади.

В проекте могут участвовать работники школ и детских садов, которые получили работу после 1 марта 2019 года. Власти надеются поддержать молодых и приезжих специалистов, восполнить нехватку кадров.

Заместитель мэра подчеркнул, что на данный момент Вологда нуждается в 9 десятках педагогов. Педагогические коллективы планируется набирать в летние месяцы.

Вакансии можно изучить на сайте Управления образования Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU