Движение автотранспорта по Вологде ограничено на месяц

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-23T10:42:44+03:00

Ремонт дороги на участке улицы Карла Маркса от Чернышевского до Саммера будет происходить до 23 июня

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Участок дороги за парком Ветеранов в Вологде будет перекрыт на месяц в ночное время — там будет проводиться ремонт дорожного покрытия в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Улица Карла Маркса в Вологде на отрезке от улицы Чернышевского до Саммера будет перекрыта для автомобилей с 21:00 до 6:00 с 22 мая по 23 июня.

В проект по ремонту дорог попали улицы Прокатова, Северная, Пугачева, Гагарина, Предтеченская, Некрасова, Пролетарская и Пошехонское шоссе. На перекрестке улиц Предтеченская - Герцена 8 и 9 июня также планируют ограничить движение.

ИСТОЧНИК KP.RU