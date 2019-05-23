2019-05-23T10:37:21+03:00
Здоровье

Вспышка дачных клещей накрыла Вологодчину

В половине случаев клещи нападают на людей на дачных участках
Евдокия САХАРОВА
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2,5 тысячи вологжан обратились к медикам с жалобой на укус клеща за последнюю неделю. По словам областного Управления Роспотребнадзора, активность насекомых возрастает с каждой неделей, да и сами жители региона стали чаще бывать на природе благодаря хорошей погоде.

53% укусов зарегистрированы на дачах, 10% в лесу, 7% в общественных местах покрытых растительностью.

40% исследуемых клещей (из 2740 особей) были переносчиками боррелиоза, 0,6% энцефалита, 3,6% эрлихиоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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