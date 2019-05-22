Сеть подпольных казино прекратила работу в Череповце

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-22T14:46:12+03:00

Организатор был уже судим за азартные игры

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В Череповце полицейские совместно с сотрудниками СКР и силовой поддержке бойцов ОМОН накрыли незаконную сеть игровых заведений.

В результате сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего мужчину - он подозревается в организации нелегального бизнеса, а так же его компаньонов. В нескольких районах Череповца были изъяты 67 компьютеров. Системные блоки направлены на экспертизу.

По предварительной версии, 41-летний житель Череповецкого района вмсете с подельниками - 33-летним череповчанином и двумя череповчанками 1981 и 1988 годов рождения арендовали помещения, где разместили компьютеры, оснастили системами видеонаблюдения и безопасности.

Как сообщает Город Че, ранее организатор был уже судим за такой же незаконный бизнес.

Все четверо задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "незаконные организация и проведение азартных игр".

Эта статья предусматривает наказание - до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU