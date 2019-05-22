2019-05-22T14:02:34+03:00
Происшествия

Иномарка врезалась в ВАЗ на Пошехонском шоссе

ДТП произошло возле больничного городка
Иван Чухнин
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Кузовные повреждения получили оба автомобиля.Кузовные повреждения получили оба автомобиля.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологде 21 мая, в 12:15, на Пошехонском шоссе, напротив больничного комплекса, произошло ДТП.

37-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не расчитал и врезался в двигавшийся впереди ВАЗ-21723. Российской легковушкой управляла 21-летняя девушка. Она от удара получила травмы. Врачи скророй отправили ее лечиться амбулаторна.

Обе машины получили кузовные повреждения, сообщает областное Управление ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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