Иномарка врезалась в ВАЗ на Пошехонском шоссе
ДТП произошло возле больничного городка
Кузовные повреждения получили оба автомобиля.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологде 21 мая, в 12:15, на Пошехонском шоссе, напротив больничного комплекса, произошло ДТП.
37-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не расчитал и врезался в двигавшийся впереди ВАЗ-21723. Российской легковушкой управляла 21-летняя девушка. Она от удара получила травмы. Врачи скророй отправили ее лечиться амбулаторна.
Обе машины получили кузовные повреждения, сообщает областное Управление ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU