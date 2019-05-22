2019-05-22T11:41:56+03:00
Происшествия

В Череповце школьник соблюдал ПДД — его сбила иномарка

Подросток получил серьезные повреждения в результате ДТП
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В минувший вторник, около 7 часов вечера в городе металлургов на Набережной, 29 случилось ДТП. 14-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и вёл рядом с собой велосипед. 23-летний водитель иномарки "Шевроле Круз" сбил подростка вместе с велосипедом.

Медики диагностировали школьнику закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины, сообщает Госавтоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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