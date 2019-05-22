В Череповце школьник соблюдал ПДД — его сбила иномарка
Подросток получил серьезные повреждения в результате ДТП
-Фото: Областной УГИБДД
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В минувший вторник, около 7 часов вечера в городе металлургов на Набережной, 29 случилось ДТП. 14-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и вёл рядом с собой велосипед. 23-летний водитель иномарки "Шевроле Круз" сбил подростка вместе с велосипедом.
Медики диагностировали школьнику закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины, сообщает Госавтоинспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU