В Череповце вскрыли дверь и спасли 72-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-22T11:33:26+03:00

Мужчина вызвал скорую, но прибывшие медики не смогли попасть в квартиру, пришлось вызывать полицию и спасателей

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В Череповце произошло ЧП: пожилой череповчанин почувствовал себя плохо, вызвал скорую помощь, однако прибывшая бригада медиков столкнулась с закрытой дверью в квартиру. Врачи позвонили в дежурную часть УМВД: подали запрос на взлом двери совместно со спасателями, ведь была явная угроза здоровью хозяина квартиры.

После вскрытия двери специалисты обнаружили пенсионера в одной из комнат - первично ему диагностировали сердечный приступ. Мужчина получил необходимую медицинскую помощь и при этом отказался от госпитализации. Родственников оповестили о состоянии больного

Напомним, что вскрытие двери МЧС осуществляется только в случаях угрозы жизни, если беспомощный человек не способен открыть самостоятельно изнутри дверь (инвалид, пожилой, ребенок). Если на звонки и стук никто не отвечает, хотя должен. Если оставлена включенной плита и нагревательные электроприборы, ради избежания угрозы пожара, взрыва. В остальных случаях можно вызвать лишь коммерческие службы.

Необходимо присутствие полиции при вскрытии, документов на квартиру или паспорта, либо два свидетеля-соседа, которые обязательно должны быть зарегистрированы в данном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU