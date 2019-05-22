2019-05-22T12:48:32+03:00
Происшествия

Завершено следствие по делу отца, избившего младенца

В Вологде следователи подготовили документы расследования для грядущего суда
Евдокия САХАРОВА
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СК России по Вологодской области сообщил об окончании расследования дела об избиении 8-месячного младенца 32-летним отцом.

Вологжанин 24 декабря 2018 года в состоянии опьянения ударил малолетнего сына по голове. На тот момент семья проживала в общежитии. Соседи вызвали полицию, так как услышали крики и звуки ссоры. Кроме младенца у родителей изъяли и 4-летнего малыша. Детей направили на медицинское обследование.

У 8-месячного ребенка выявили закрытую черепно-мозговую травму повлёкшую за собой тяжкий вред здоровью. У матери тоже обнаружили следы побоев.

Женщина уже привлекалась к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Отцу предстоит предстать перед судом. Дети находятся в госучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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