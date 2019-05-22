Завершено следствие по делу отца, избившего младенца
СК России по Вологодской области сообщил об окончании расследования дела об избиении 8-месячного младенца 32-летним отцом.
Вологжанин 24 декабря 2018 года в состоянии опьянения ударил малолетнего сына по голове. На тот момент семья проживала в общежитии. Соседи вызвали полицию, так как услышали крики и звуки ссоры. Кроме младенца у родителей изъяли и 4-летнего малыша. Детей направили на медицинское обследование.
У 8-месячного ребенка выявили закрытую черепно-мозговую травму повлёкшую за собой тяжкий вред здоровью. У матери тоже обнаружили следы побоев.
Женщина уже привлекалась к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Отцу предстоит предстать перед судом. Дети находятся в госучреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU