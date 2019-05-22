В Вологде дикая лосиха гуляет по парку Мира

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-22T10:55:55+03:00

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Автомобилистка в минувший вторник повстречалась с молодой лосихой. Девушка собиралась погулять на природе, но внезапно на дорогу ведущую к Лазаревскому Горбачевскому храму вышел из кустов лось. Он был спокоен при встрече с автомобилем и ушел в сторону парка Мира. Свидетельница сняла видео (выложено в группе храма ВКонтакте)

По словам экспертов, лосихе может быть 3-4 года. Вероятно, она живет поблизости от города, раз не пугается людей и машин.

ИСТОЧНИК KP.RU