Астрономическую сумму задолжали вологодские алиментщики своим детям
Тысячи детей не получают средства на самое необходимое
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Астрономическую сумму задолжали алиментщики Вологодской области своим детям. Всего в регионе открыты 13,2 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов.
Каждое такое дело, в среднем, это 200 тысяч рублей, не полученных детьми на питание, одежду, книги, отдых.
Общая сумма задолженности нерадивых отцов и мамаш перед детьми составляет более двух миллиардов 700 миллионов рублей.
Сейчас судебные приставы, объявив акцию «Судебные приставы – детям», начали широкомасштабные рейды по квартирам должников.
Акция проводится в преддверии Международного дня защиты детей, сообщает областное Управление ФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU