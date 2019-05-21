2019-05-21T17:05:18+03:00
Общество

Астрономическую сумму задолжали вологодские алиментщики своим детям

Тысячи детей не получают средства на самое необходимое
Иван Чухнин
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Астрономическую сумму задолжали алиментщики Вологодской области своим детям. Всего в регионе открыты 13,2 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов.

Каждое такое дело, в среднем, это 200 тысяч рублей, не полученных детьми на питание, одежду, книги, отдых.

Общая сумма задолженности нерадивых отцов и мамаш перед детьми составляет более двух миллиардов 700 миллионов рублей.

Сейчас судебные приставы, объявив акцию «Судебные приставы – детям», начали широкомасштабные рейды по квартирам должников.

Акция проводится в преддверии Международного дня защиты детей, сообщает областное Управление ФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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