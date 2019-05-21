2019-05-21T16:22:13+03:00
Происшествия

В Верховажье сгорел двухэтажный магазин

Причина ЧП устанавливается
Иван Чухнин
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Пожар представлял собой страшное зрелище.Пожар представлял собой страшное зрелище.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Верховажье 21 мая сгорел магазин промышленных товаров. Фотографии здания, обшитого сайдингом, горящего открытым огнем, распространила пресс-служба МЧС области.

Магазин находится на улице Новой, дом 3. Это 2-этажное каркасное здание, когда прибыли пожарные, уже вовсю горело -огонь вышел на крышу. Сотрудники и покупатели сумели эвакуироваться, никто не пострадал. Пожарные не давали перекинуться огню на соседние дома.

Около 16:00 огонь был ликвидирован, пожарные продолжали проливку.

Информация будет дополняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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