2019-05-21T15:43:20+03:00
Общество

Вологодского извращенца осудили на 19 лет

Педофил не признал свою вину
Иван Чухнин
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Никольский районный суд 20 мая слушал весьма неординарное дело. В результате был вынесен суровый приговор 52-летнему жителю Никольска.

Как утверждают следователи, прошлым летом 52-летний безработный под угрозой ножа заставлял девятилетнюю девочку и семилетнего мальчика ходить вместе с ним в заброшенное здание, где обнажался и совершал непристойные действия сексуального характера.

С такими же целями извращенец уводил детей на окраину райцентра.

Мать девочки, узнав об этом, немедленно сообщила в полицию. Мужчину оперативно вычислили и задержали. До суда он находился под арестом.

В результате районный суд приговорил извращенца к 19 годам колонии строгого режима.

На суде свою вину он не признал. У осужденного есть 10 дней для обжалования приговора, сообщает областная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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