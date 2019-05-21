Вологодского извращенца осудили на 19 лет
Никольский районный суд 20 мая слушал весьма неординарное дело. В результате был вынесен суровый приговор 52-летнему жителю Никольска.
Как утверждают следователи, прошлым летом 52-летний безработный под угрозой ножа заставлял девятилетнюю девочку и семилетнего мальчика ходить вместе с ним в заброшенное здание, где обнажался и совершал непристойные действия сексуального характера.
С такими же целями извращенец уводил детей на окраину райцентра.
Мать девочки, узнав об этом, немедленно сообщила в полицию. Мужчину оперативно вычислили и задержали. До суда он находился под арестом.
В результате районный суд приговорил извращенца к 19 годам колонии строгого режима.
На суде свою вину он не признал. У осужденного есть 10 дней для обжалования приговора, сообщает областная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU