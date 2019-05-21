Череповецкий 54-летний наркохимик чуть не сжег многоэтажку

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-21T15:40:50+03:00

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В Череповце на улице Ленина в минувший понедельник произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание возникло на 3 этаже в одной из квартир, принадлежащей 54-летнему мужчине. По информации ГУ МЧС по Вологодской области, около 8 вечера на место ЧП были высланы 5 пожарных машин, правда жильцы к тому моменту успели потушить огонь самостоятельно.

По версии полицейских, хозяин жилища пытался приготовить наркотики, но в какой-то момент пары бензина вспыхнули - на данный момент у него сильнейший ожог спины и верхних дыхательных путей. Мужчина госпитализирован в ожоговое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU