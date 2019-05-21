"Дикий" череповчанин пробил стену в кафе
В одном из ночных кафе Череповца выпивший мужчина выбил гипсокартонное покрытие стены в трех местах
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В 4 утра на улице Гоголя города металлургов подвыпивший мужчина внезапно начал проявлять агрессию. На призывы успокоиться он ответил ударами кулака в стену. Стена не выдержала такого поворота событий: три дырки теперь необходимо залатать собственникам заведения. Ущерб оценили в 5 000 рублей.
Работники кафе вызвали полицию: сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1981 года рождения. По словам оперативников, это не первое его хулиганство. Мужчине грозит штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток, сообщает пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU