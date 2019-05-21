2019-05-21T15:31:46+03:00
Происшествия

"Дикий" череповчанин пробил стену в кафе

В одном из ночных кафе Череповца выпивший мужчина выбил гипсокартонное покрытие стены в трех местах
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 4 утра на улице Гоголя города металлургов подвыпивший мужчина внезапно начал проявлять агрессию. На призывы успокоиться он ответил ударами кулака в стену. Стена не выдержала такого поворота событий: три дырки теперь необходимо залатать собственникам заведения. Ущерб оценили в 5 000 рублей.

Работники кафе вызвали полицию: сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1981 года рождения. По словам оперативников, это не первое его хулиганство. Мужчине грозит штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток, сообщает пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Верховажье сгорел двухэтажный магазин
Вологодского извращенца осудили на 19 лет
Череповецкий 54-летний наркохимик чуть не сжег многоэтажку
В Череповце с Октябрьского моста упал 18-летний молодой человек
Маленькая победа защитников погибшего Степы: его приемную мать могут задержать
В вологодском ломбарде обычные цепочки приняли за золотые
В Череповце спасатели сняли с окна четрвертого этажа маленькую девочку
Череповецкая автолюбительница сбила велосипедистку
В центре Вологды пенсионерка травмировалась в автобусе
Назойливая коллекторская фирма будет оштрафована
В Вологде горели два деревянных двухэтажных дома
Отчим отправил 16-летнего студента на больничную койку
Горящая лампадка стала причиной гибели женщины
В Вологде обвиненные в громком убийстве просят смягчить наказание