В Череповце с Октябрьского моста упал 18-летний молодой человек

СЕГОДНЯ 14:38 2019-05-21T14:38:17+03:00

От тяжелейших травм он умер в больнице

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В Череповце человек упал в реку Шексну с Октябрьского моста. ЧП случилось 20 мая около 18:30.

18-летний молодой человек сумел остаться живым.

Как сообщает сайт "Город Че", его доставили в реанимацию областной больницы № 2.

У юноши была разбита голова. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом шейного отдела и костей таза.

Пострадавший находился в коме.

Врачи боролись за его жизнь. Однако 21 мая стало известно, что несмотря на все усилия, он умер, не приходя в сознание.

Появилась запись видеокамеры. Как прокомментировали местные жители, юноша упал в воду недалеко от берега со стороны улицы Парковой.

ИСТОЧНИК KP.RU