В Череповце с Октябрьского моста упал 18-летний молодой человек
В Череповце человек упал в реку Шексну с Октябрьского моста. ЧП случилось 20 мая около 18:30.
18-летний молодой человек сумел остаться живым.
Как сообщает сайт "Город Че", его доставили в реанимацию областной больницы № 2.
У юноши была разбита голова. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом шейного отдела и костей таза.
Пострадавший находился в коме.
Врачи боролись за его жизнь. Однако 21 мая стало известно, что несмотря на все усилия, он умер, не приходя в сознание.
Появилась запись видеокамеры. Как прокомментировали местные жители, юноша упал в воду недалеко от берега со стороны улицы Парковой.
ИСТОЧНИК KP.RU