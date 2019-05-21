Маленькая победа защитников погибшего Степы: его приемную мать могут задержать
Защитники Степана Кукина, забитого до смерти мальчика, требуют наказания его приемной матери.
20 мая прошло в Вологодском областном суде прошло очередное заседание по этому делу.
Причем суд отменил решение горсуда оставить на свободе приемную мать.
Семилетний Степа скончался 25 апреля в областной детской больнице Вологды, пробыв в коме с августа 2018 года: его избили в приемной семье.
Приемную мать обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, оставлении в опасности, истязании ребенка, нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть малыша.
Но горсудом она оставлена на свободе.
Адвокат Степана Кукина подал апелляцию. Из-за допущенных процессуальных нарушений материалы отправлены на пересмотр, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
Как пишут защитники Степана Кукина, "Вологодский областной суд отправил решение на пересмотр в первую инстанцию суд и пришел к выводу, что необходимо участь все обстоятельства и аргументы. Это означает, что в Вологодском городском суде пройдет повторное рассмотрение уже непосредственно ужесточения меры пресечения для Юлии Блохиной. Хотим сказать, что это действительно немыслимо, что при таких тяжких статьях и их количестве суд первой инстанции решение об отказе в ужесточение меры пресечения для обвиняемой..."
ИСТОЧНИК KP.RU