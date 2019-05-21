Маленькая победа защитников погибшего Степы: его приемную мать могут задержать

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-21T12:46:18+03:00

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Защитники Степана Кукина, забитого до смерти мальчика, требуют наказания его приемной матери.

20 мая прошло в Вологодском областном суде прошло очередное заседание по этому делу.

Причем суд отменил решение горсуда оставить на свободе приемную мать.

Семилетний Степа скончался 25 апреля в областной детской больнице Вологды, пробыв в коме с августа 2018 года: его избили в приемной семье.

Приемную мать обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, оставлении в опасности, истязании ребенка, нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть малыша.

Но горсудом она оставлена на свободе.

Адвокат Степана Кукина подал апелляцию. Из-за допущенных процессуальных нарушений материалы отправлены на пересмотр, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как пишут защитники Степана Кукина, "Вологодский областной суд отправил решение на пересмотр в первую инстанцию суд и пришел к выводу, что необходимо участь все обстоятельства и аргументы. Это означает, что в Вологодском городском суде пройдет повторное рассмотрение уже непосредственно ужесточения меры пресечения для Юлии Блохиной. Хотим сказать, что это действительно немыслимо, что при таких тяжких статьях и их количестве суд первой инстанции решение об отказе в ужесточение меры пресечения для обвиняемой..."

ИСТОЧНИК KP.RU