В вологодском ломбарде обычные цепочки приняли за золотые

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-21T12:30:12+03:00

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В полицию Вологды позвонил мужчина 1979 года рождения - собственник ломбарда.

Он сообщил, что в ломбард на улице Ленинградской сдали украшения - цепочки. Они были приняты как золотые, между тем оказались бижутерией. Ущерб от сделки составил 28 тысяч рублей.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Они сумели установить двоих - мужчину и женщину, которые с разницей в один день принесли в ломбард похожий товар. Они пояснили, что украшения в скупку попросил сдать их знакомый. При этом он не сказал, что они не золотые. Деньги за цепочки были переданы ему.

Подозреваемый был задержан. Молодой человек 1997 года знал, что украшения не из золота, поэтому и попросил идти в ломбард знакомых.

По данному факту отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело. Молодого человека обвиняют в мошенничестве. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU