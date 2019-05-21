В Череповце спасатели сняли с окна четрвертого этажа маленькую девочку

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-21T11:49:17+03:00

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Спасателям позвонили очевидцы: маленькая девочка, буквально свисала из окна четвертого этажа и звала маму. Сигнал поступил спасателям около 10 часов утра накануне, 20 мая.

Они, прихватив пожарную автолестницу, немедленно выехали к дому № 4 по улице Ломоносова.

Дверь в квартиру была заперта на замок, на звонки никто не реагировал. Так что девочку сняли с окна, используя лестницу.

На место вызвали скорую, полицию. Вычислили телефон матери и позвонили ей. Мать явилась за ребенком через час и пояснила, что оставила дочку ненадолго. На нее составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU