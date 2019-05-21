Назойливая коллекторская фирма будет оштрафована

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-21T10:01:53+03:00

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К судебным приставам обратилась вологжанка, она пожаловалась на коллекторскую контору. От нее коллекторы требовали погасить долг, который был погашен. При этом назывались какие-то огромные суммы.

При этом коллекторы звонили женщине несколько раз в день, что является нарушением.

Женщина пояснила, что пять лет назад она действительно брала кредит в микрофинансовой организации, но он давно погашен.

Выяснилось, что финансовая организация перепродала остаток долга коллекторам, те пересчитали проценты. Сумма увеличилась в сто раз. Именно ее и стали "выбивать" из вологжанки.

Как стало известно, коллекторской фирме за назойливость грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU