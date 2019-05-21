2019-05-21T10:01:53+03:00
Экономика

Назойливая коллекторская фирма будет оштрафована

Долг вологжанки коллекторы увеличили в 100 раз
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

К судебным приставам обратилась вологжанка, она пожаловалась на коллекторскую контору. От нее коллекторы требовали погасить долг, который был погашен. При этом назывались какие-то огромные суммы.

При этом коллекторы звонили женщине несколько раз в день, что является нарушением.

Женщина пояснила, что пять лет назад она действительно брала кредит в микрофинансовой организации, но он давно погашен.

Выяснилось, что финансовая организация перепродала остаток долга коллекторам, те пересчитали проценты. Сумма увеличилась в сто раз. Именно ее и стали "выбивать" из вологжанки.

Как стало известно, коллекторской фирме за назойливость грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Верховажье сгорел двухэтажный магазин
Вологодского извращенца осудили на 19 лет
Череповецкий 54-летний наркохимик чуть не сжег многоэтажку
"Дикий" череповчанин пробил стену в кафе
В Череповце с Октябрьского моста упал 18-летний молодой человек
Маленькая победа защитников погибшего Степы: его приемную мать могут задержать
В вологодском ломбарде обычные цепочки приняли за золотые
В Череповце спасатели сняли с окна четрвертого этажа маленькую девочку
Череповецкая автолюбительница сбила велосипедистку
В центре Вологды пенсионерка травмировалась в автобусе
В Вологде горели два деревянных двухэтажных дома
Отчим отправил 16-летнего студента на больничную койку
Горящая лампадка стала причиной гибели женщины
В Вологде обвиненные в громком убийстве просят смягчить наказание