Назойливая коллекторская фирма будет оштрафована
К судебным приставам обратилась вологжанка, она пожаловалась на коллекторскую контору. От нее коллекторы требовали погасить долг, который был погашен. При этом назывались какие-то огромные суммы.
При этом коллекторы звонили женщине несколько раз в день, что является нарушением.
Женщина пояснила, что пять лет назад она действительно брала кредит в микрофинансовой организации, но он давно погашен.
Выяснилось, что финансовая организация перепродала остаток долга коллекторам, те пересчитали проценты. Сумма увеличилась в сто раз. Именно ее и стали "выбивать" из вологжанки.
Как стало известно, коллекторской фирме за назойливость грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU