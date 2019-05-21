2019-05-21T09:49:16+03:00
Происшествия

В Вологде горели два деревянных двухэтажных дома

Они загорелись одновременно - 20 мая, вечером
Иван Чухнин
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20 мая два пожара произошли в Вологде : горели двухэтажные старые деревянные дома. Один из них произошел на улице Мира, 24, другой - на улице Сергея Орлова, 1 Б.

По данным областного управления МЧС, дома были расселены и обесточены, подлежали сносу.

Здание на улице Мира построено еще в 1907 году. Около 20:00 часов туда были направлены 7 пожарных расчетов.

Почти в это же время загорелся дом на Сергея Орлова, он постройки 1883 года, также ожидал сноса.

Причины ЧП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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