В Вологде горели два деревянных двухэтажных дома
Они загорелись одновременно - 20 мая, вечером
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20 мая два пожара произошли в Вологде : горели двухэтажные старые деревянные дома. Один из них произошел на улице Мира, 24, другой - на улице Сергея Орлова, 1 Б.
По данным областного управления МЧС, дома были расселены и обесточены, подлежали сносу.
Здание на улице Мира построено еще в 1907 году. Около 20:00 часов туда были направлены 7 пожарных расчетов.
Почти в это же время загорелся дом на Сергея Орлова, он постройки 1883 года, также ожидал сноса.
Причины ЧП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU