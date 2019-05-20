Отчим отправил 16-летнего студента на больничную койку

СЕГОДНЯ 19:16 2019-05-20T19:16:28+03:00

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34-летний вологжанин проломил пасынку голову. 16-летний первокурсник местного колледжа оказался в больнице - у него серьезная травма головы.

О ЧП сотрудникам Следственного комитета стало известно утром 19 мая от врачей.

По версии следствия, ЧП случилось в ночь на 19 мая. Между парнем и нетрезвым отчимом произошла ссора. Затем подозреваемый перешел со слов на рукоприкладство.

Травму врачи расценили как тяжкий вред здоровью. За причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает областное управление Следственного комитета.

Мужчина задержан. Как стало известно, семья характеризуется положительно. Подобный инцидент произошел впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU