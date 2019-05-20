2019-05-20T19:16:28+03:00
Происшествия

Отчим отправил 16-летнего студента на больничную койку

Он проломил парню голову
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

34-летний вологжанин проломил пасынку голову. 16-летний первокурсник местного колледжа оказался в больнице - у него серьезная травма головы.

О ЧП сотрудникам Следственного комитета стало известно утром 19 мая от врачей.

По версии следствия, ЧП случилось в ночь на 19 мая. Между парнем и нетрезвым отчимом произошла ссора. Затем подозреваемый перешел со слов на рукоприкладство.

Травму врачи расценили как тяжкий вред здоровью. За причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает областное управление Следственного комитета.

Мужчина задержан. Как стало известно, семья характеризуется положительно. Подобный инцидент произошел впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Горящая лампадка стала причиной гибели женщины
В Вологде обвиненные в громком убийстве просят смягчить наказание
В Череповце руководитель фирмы не заплатил миллион рублей своим сотрудникам
Автомобиль ВАЗ сбил мотоциклиста в Череповце
Череповчанка потребовала полмиллиона рублей с Министерства финансов
В День химика череповчане ждут бесплатные концерты "Город 312" и "Градусы"
Недоросли в Череповце обстреляли камнями трамвай
Вологодские пятиклассники отправились путешествовать автостопом
В вологодских кранах завтра закончится горячая вода
Пожар в вологодской пятиэтажке закончился трагедией
Новая волна телефонных звонков о минировании прокатилась по Вологодчине
Вологжане могут получить около двух тысяч саженцев деревьев бесплатно
В Вологде конфисковали нелегальный алкоголь
В центре Вологды две иномарки не смогли разъехаться
Рецидивист с газовым ключом устроил махач в череповецком ночном клубе
Череповчанин выкинул кондуктора из автобуса лицом на асфальт
За убийство младенца осужден любовник матери
Торговля шпионской техникой довела вологодскую пенсионерку до суда
Грохот разбудил череповчан рано утром: перевернулся металловоз
В Вологодской области горел дом-интернат для детей-сирот
В Бабаевском районе нашли в кювете автомобиль с мертвым водителем
Опасная профессия: коллектору вологжанин раскроил череп битой