Горящая лампадка стала причиной гибели женщины

СЕГОДНЯ 19:02 2019-05-20T19:02:55+03:00

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Следователи должны определить причину гибели 68-летней женщины-инвалида.

Трагедия случилась 16 апреля - инвалид погибла от отравления угарным газом в своей квартире на улице Городецкой.

Как выяснили следователи, женщина не могла перемещаться самостоятельно. В тот день к ней приходила 71-летняя сестра, которая ухаживала за младшей сестрой. Именно она оставила горящую лампадку, от которой начался пожар, приведший к задымлению.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

Статья предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщает Управление Следственного комитета по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU