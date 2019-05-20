В Вологде обвиненные в громком убийстве просят смягчить наказание
Дело об одном из самых громких убийств вновь рассматривают судьи. Трое осужденных, признанных виновными в смерти молодого парня, спортсмена, студента Дениса Раздрогова просят смягчить им наказание.
19-летний Денис Раздрогов находился в клубе "Дежнев" в ночь с 12 на 13 февраля 2018 года.
После конфликта с нетрезвыми земляками в него стреляли их охотничьего ружья. Парень погиб на операционном столе.
Сергей Попов был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. Его сообщники, с которыми оскорбленный мужчина ездил за ружьем, затем прошел в клуб, Александр Бучнев и Алексей Глазачев, осуждены на 7 и 6,5 годам лишения свободы соответственно.
Все трое виновными себя не считают. Одной из версий была их попытка обвинить в гибели врачей райбольницы.
Сейчас они просят о смягчении приговора Вологодский областной суд. Вердикт будет вынесен в ближайшие дни.
ИСТОЧНИК KP.RU